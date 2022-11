Criterion Games is een ontwikkelaar die vooral bekend is geworden van de Burnout franchise, maar in die reeks staat het al jaren stil. Het ziet er ook niet naar uit dat we op korte termijn een nieuw deel gaan krijgen, omdat de ontwikkelaar de laatste tijd bezig is geweest met Need for Speed: Unbound.

Hoe de toekomst eruitziet is afwachten, maar als het aan Criterion Games ligt keren ze maar wat graag terug naar de franchise. In een interview met Eurogamer zegt Need for Speed: Unbound creative directer Kieran Crimmins dat ze momenteel niet kijken naar een terugkeer van de Burnout franchise.

Daarbij stipt hij aan dat als de Burnout formule vandaag de dag zou terugkeren, dit absoluut fenomenaal zou zijn. Het is iets wat hij in ieder geval heel graag zou willen doen, maar Burnout maakt vooralsnog geen deel uit van de toekomstplannen op korte termijn.