Met de release van Call of Duty: Warzone 2.0 ging de originele Call of Duty: Warzone offline. Dit voor een korte tijd, omdat Activision al aangaf dat de game weer terug zou keren. Inmiddels is Call of Duty: Warzone weer online, zij het wel in een uitgeklede variant en met de titel Call of Duty: Warzone Caldera.

Zo bestaat de game voor nu enkel uit de map Caldera. De maps Rebirth Island en Fortune’s Keep zijn niet langer beschikbaar in de game, daarnaast is ook de in-game store uit Call of Duty: Warzone weggehaald. Als je nog Call of Duty Points had, dan zijn die nu beschikbaar in Modern Warfare 2 en Warzone 2.0. Je bent dus niks kwijt.

De beschikbare modi zijn solo en quads. Plunder is niet beschikbaar en het is ook niet bekend of duo’s, trio’s en de genoemde alternatieve modus later terug zullen keren.