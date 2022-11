Microsoft komt de laatste jaren wel vaker met ietwat ludieke producten op de proppen, zoals het koelkastje die de gelijkenis heeft van een Xbox Series X. De koude wintermaanden komen eraan en ook daar heeft de fabrikant wat geinigs voor bedacht. Heuse hoodies voor je controller, natuurlijk!

Via de Xbox Gear Shop biedt Microsoft kleine hoodies aan waar je je controller in kunt stoppen, een optimale oplossing voor de wintermaanden of je dure controller. De hoodies komen in de kleuren zwart en wit en hebben zelfs een rits en kleine gaten voor de ‘armen’ van je controller. Veel voorraad is er op het moment niet, maar de shop levert wel naar Nederland, mocht je interesse hebben.

Is het heel functioneel? Nee. Geinig? Absoluut.