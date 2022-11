De feestdagen komen in zicht en dat is voor veel bedrijven een reden om even flink reclame te maken voor hun producten. Sony doet hier ook aan mee en heeft een video beschikbaar gesteld over hun PlayStation-titels. Deze video check je hieronder.

Er worden niet alleen games gemaakt voor de PlayStation 5, ook de PlayStation 4 wordt nog voorzien van nieuwe titels. De video van Sony laat dan ook zien wat er zoal te spelen is op deze consoles wat betreft hun first-party games. Er komt naar voren dat er veel variatie is in de verschillende spellen voor beide systemen.