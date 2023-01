De games van 2023 | S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – S.T.A.L.K.E.R. geldt misschien wel als één van de meest unieke franchises die we heden ten dage kennen. GSC Game World lanceerde in 2007 het langverwachte eerste deel Shadow of Chernobyl. De game kende een ruwe start door verschillende bugs en crashes en was misschien niet zo revolutionair als men had gehoopt. Maar de duistere charme van The Zone wist bij veel fans de juiste snaar te raken en het zijn juist die fans die het origineel, prequel Clear Sky en sequel Call of Pripyat nieuw elan gaven in de vorm van talloze mods en patches. Desalniettemin begon GSC aan de ontwikkeling van een echt vervolg, dat we dit jaar eindelijk mogen verwachten.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – Net zoals de originele games zal Heart of Chornobyl zich afspelen in en rondom ‘The Zone of Alienation’, beter bekend als simpelweg ‘The Zone’ en waarschijnlijk zullen bekende locaties zoals Pripyat terugkeren. De gebeurtenissen in S.T.A.L.K.E.R. 2 zullen die van de voorgaande games volgen, hoewel details verder schaars zijn. We weten wel dat je in de schoenen stapt van een personage dat ‘Skif’ heet en dat jouw keuzes invloed zullen hebben op het verhaal. Vooral op technisch gebied hoopt GSC flinke stappen te zetten middels Unreal Engine 5.

Zo zal het vervolg voor het eerst een naadloze open wereld kennen, waar de oorspronkelijke games opgesplitst waren in kleinere levels. Daarbij komen een volledige dag/nacht-cyclus om de hoek kijken en er zal een dynamisch weersysteem aanwezig zijn. Eén van de hoogtepunten was het A-LIFE systeem, waardoor facties – buiten de acties van de speler om – de strijd met elkaar aangingen. Dit systeem zal wederom terugkeren met daarbij natuurlijke de nodige toevoegingen, zoals nieuwe facties en mutanten, die waarschijnlijk, na jarenlange blootstelling aan de straling, monsterlijke vormen hebben aangenomen.

Voorlopige verwachting: S.T.A.L.K.E.R. komt terug! GSC Game World lijkt met dit vervolg flink te bouwen op hun eerdere games en er is veel om naar uit te kijken. Een enorme wereld om te verkennen, nieuwe monsters en facties, flink verbeterde AI, nieuwe locaties en fotorealistische omgevingen. Hopelijk zijn er meer diepgaande overlevingssystemen zoals honger en slaap, zodat het leven in The Zone echt een uitdaging gaat worden. Qua sfeer lijkt het in ieder geval helemaal goed te zitten en we hopen dat GSC spoedig met een releasedatum op de proppen komt.