Na een enorme hoeveelheid trailers over Marvel’s Midnight Suns is de release nu echt aanstaande. De nieuwe game van Firaxis ligt vanaf aanstaande vrijdag in de winkels en om de release nog een keer goed in de kijker te zetten, is er een launch trailer uitgebracht.

In deze trailer zien we de verschillende helden terugkomen die allemaal beschikbaar zijn in de game. Ook zien we Hulk weer eens in actie, die we tot op heden nog maar weinig hebben mogen aanschouwen. Elk personage in de game heeft een eigen verhaal en je kunt ze allemaal ontmoeten in The Abbey, waarover je hier meer kunt vinden.