Ben je in het bezit van een Xbox Series X|S of pc, dan heb je al kennis kunnen maken met Shredders. Deze snowboardgame is al enige tijd verkrijgbaar op die platformen, maar zal vanaf volgende week ook op de PlayStation 5 te spelen zijn. Dit heeft de ontwikkelaar aangekondigd met een trailer.

In Shredders kom je in een open (sneeuw)wereld terecht, waarin verschillende evenementen te vinden zijn. Hier zal je ook een aantal bekende snowboarders tegenkomen en zij zullen je nieuwe ‘moves’ leren. Je kan tevens verschillende kledingstukken kopen, zodat je jouw rijder geheel naar jouw smaak kunt aankleden.

De PlayStation 5-versie van Shredders zal op 6 december uitkomen. De aangehaalde trailer betreft de launch trailer en die bekijk je hieronder.