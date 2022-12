De PlayStation Tournaments feature is al sinds 2016 beschikbaar op de PlayStation 4, maar moest nog even op zich laten wachten als het gaat om Sony’s nieuwste console. Het bedrijf heeft de feature afgelopen maanden uitgebreid getest op de PlayStation 5 en via het PlayStation Blog heeft men nu laten weten dat de functionaliteit vanaf nu ook op dat platform beschikbaar is.

Volgens Sony is deze versie van PlayStation Tournaments beter gestroomlijnd, zodat spelers makkelijker toernooien kunnen vinden en zich daarvoor kunnen inschrijven, samen met real-time updates. Men viert de lancering met toernooien voor onder andere FIFA 23 en Guilty Gear, waar je natuurlijk ook de nodige prijzen kunt winnen.

Daarbij organiseert Sony van 1 december tot 31 januari een ‘Win-A-Thon‘ op de PlayStation 4 en PlayStation 5. Titels die meedoen zijn bijvoorbeeld Tekken 7, Dragon Ball FighterZ en FIFA 23. Tijdens dit evenement kunnen spelers prijzen zoals een DualSense Edge, maar ook een PlayStation 5 of geldprijzen winnen.