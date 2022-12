Electronic Arts kondigde een jaar geleden een nobele actie aan. Ze zouden diverse patenten publiekelijk beschikbaar stellen in het kader van toegankelijkheid. Dit hebben ze inmiddels gedaan en het bedrijf heeft vannacht aangekondigd dat ze er morgen nog zes aan toe zullen voegen.

Het doel van dit initiatief is om ontwikkelaars wereldwijd te voorzien in patenten en technologie in het kader van toegankelijkheidsverbeteringen. De toegankelijkheid van games wordt steeds belangrijker en EA ziet niet in waarom deze belangrijke ontwikkeling achtergehouden moet worden door patenten voor eigen gebruik te bewaren.

EA geeft via persbericht meer context bij de patenten die vrijgegeven zullen worden: