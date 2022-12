The Callisto Protocol is vanaf vandaag verkrijgbaar voor verschillende platformen. Vanmorgen verliep het embargo op de reviews en daarmee hebben we op de dag van release een duidelijk beeld van hoe de kwaliteit van deze titel is.

Zoals je in onze review hebt kunnen lezen is de game absoluut de moeite waard. Striking Distance Studios levert met hun eerste game namelijk een uitstekende game af en zo te zien denken meer media daar net zo over.

Er zijn opvallend genoeg echter ook een paar lage cijfers te bespeuren, hieronder een overzicht.