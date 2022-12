Het nieuwe seizoen van Battlefield 2042 is inmiddels bezig en de game zal ook volgend jaar de nodige updates krijgen om zo genoeg variatie aan de spelers voor te schotelen. Via een blogbericht heeft DICE nu bekendgemaakt wat spelers qua content in 2023 mogen verwachten.

Gezien seizoen 3 tot begin volgend jaar loopt, mogen we ook tijdens dit seizoen nog updates verwachten. Zo staan update 3.1 en 3.2 gepland voor respectievelijk deze maand en begin volgend jaar. Wat je daarvan mag verwachten is reeds bekend, zoals je hier hebt kunnen lezen.

Het vierde seizoen zal in de loop van 2023 verschijnen en dat markeert het einde van het eerste jaar aan extra content voor de game. Met dit seizoen mogen spelers een nieuwe Battle Pass, Specialist, hardware en meer verwachten. Ook staat er een nieuwe map op de planning. Deze map zal kleiner zijn dan andere maps en een lineair design kennen, dit met het oog op close quarters combat.

In het nieuwe jaar aan content mogen we seizoen 5 verwachten en die brengt qua nieuwe content hetzelfde als seizoen 4. Voor dit seizoen zal DICE nog meer naar de eerdere games leunen met een ‘nieuwe’ map die spelers kennen uit Battlefield 4. Dit natuurlijk voorzien van een nieuwe lik verf, zodat het in de context van 2042 past.

Specifieke details over seizoen 4 en 5 zijn verder nog niet bekendgemaakt. Dit zal begin volgend jaar volgen. Tot slot: mocht je Battlefield 2042 nog niet gespeeld hebben, weet dat er een gratis trial beschikbaar is op de Xbox en pc. Op 16 december volgt er een gratis trial op de PlayStation. Details hieronder: