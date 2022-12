In oktober dit jaar vond er een gesloten beta plaats voor Street Fighter 6. Binnenkort zal er een tweede gesloten beta worden gehouden, zo heeft Capcom aangekondigd. De uitgever laat weten dat de tweede ‘proefronde’ tussen 16 en 19 december beschikbaar zal zijn voor Street Fighter 6.

Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Guile, Kimberly, Juri en Ken zullen de personages zijn waaruit je kunt kiezen en er zijn zes stages waarin je kunt vechten. Op de eerste gesloten beta heeft de Japanse ontwikkelaar aardig wat feedback gekregen en de game is dan ook op verschillende punten al aangepakt, wat weer is verwerkt in de aankomende beta.

Wil je hieraan meedoen, dan kan je je hier opgeven. Als je je inschrijft wil dat echter niet zeggen dat je de gesloten beta ook daadwerkelijk kunt spelen. Dit kan alleen als je een uitnodiging van Capcom krijgt. De aankondiging van de tweede gesloten beta ging gepaard met een nieuwe trailer die je hieronder kan bekijken.