Hell Let Loose verscheen aanvankelijk als Kickstarter project online en het eindresultaat viel bij veel shooter-fans in de smaak, waarna het IP door uitgever Team17 werd opgepikt. Gezien het succes is het niet gek dat de game meer content krijgt. Op het slagveld wordt immers nog altijd flink doorgevochten in Hell Let Loose en de frontlinie zal binnenkort gaan verschuiven.

Op 6 december zal namelijk de grote Burning Snow update verschijnen en deze brengt wat nieuwe content naar de game. Spelers kunnen de strijd voortzetten op de map Kharkov en zij kunnen ook aan de slag met nieuwe items en wapens, zoals de vlammenwerper en Molotov cocktails, alsook drie nieuwe voertuigen: de lichte Sovjet T-70 tank, Willy’s jeep en de Kubelwagen.

Tot slot komen er ook gratis weekenden aan voor Hell Let Loose. Pc-spelers kunnen nu al aan de slag met de multiplayer terwijl de PlayStation en Xbox volgend weekend een gratis speelperiode krijgen. Hieronder kan je nog de teaser trailer van Burning Snow checken.