De mannen van Digital Foundry staan erom bekend dat zij regelmatig de technische kant van nieuwe games grondig onder de loep nemen. Ditmaal is Call of Duty: Warzone 2.0 aan de beurt.

Digital Foundry heeft ervoor gekozen om Call of Duty: Warzone 2.0 op de current-gen consoles te testen. Deze versies beschikken namelijk over een feature die niet aanwezig is op de Xbox One en PlayStation 4, namelijk de mogelijkheid om het spel met 120 frames per seconde te spelen.

Op zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X weet de game de 120fps regelmatig te halen. Het is echter de console van Sony die meer constant is. Dit is vooral te merken in scènes waarin er veel op het scherm gebeurt. Dit en meer kan je in de video hieronder zien.