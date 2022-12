Tekken 8 werd enige tijd terug aangekondigd en de eerste trailer was niets meer dan een spektakel en een genot om naar te kijken. De beelden zagen er immers prachtig uit en het nieuwste deel in de franchise zal ongetwijfeld weer veel spelers aantrekken. Sinds de aankondiging is het echter angstvallig stil rondom Tekken 8, maar mogelijk gaan we binnenkort meer zien.

Bandai Namco heeft namelijk promotiemateriaal naar streamers gestuurd, dat daarnaar hint. Twitch streamer AvoidingThePuddle kreeg een pakketje met Tekken 8 goodies, waaronder een T-shirt met het logo van de game erop. In datzelfde pakket zat ook een bericht waarop staat dat er verzocht wordt om op 8 december naar The Game Awards te kijken.

Het is dus erg aannemelijk dat Bandai Namco tijdens deze show meer gaat laten zien van Tekken 8. The Game Awards vinden plaats van donderdag 8 december op vrijdagnacht.