Na jaren te hebben moeten duimen mogen we binnenkort ook hier aan de slag met Like a Dragon: Ishin! Deze spin-off was voorheen enkel beschikbaar in Japan, maar krijgt nu een heuse remake die ook voor de rest van de wereld beschikbaar zal zijn. Wat we tot op heden hebben gezien stemt ons alvast tevreden en met deze combat trailer begint de hypemolen nog wat meer te draaien.

In de trailer zien we de vier vechtstijlen de revue passeren: swordsman, gunman, wild dancer en brawler. Wat ook direct opvalt is hoe bloederig de actie is wanneer je het vergelijkt met andere titels van Ryu Ga Gotoku Studio. Like a Dragon: Ishin! staat gepland voor een release op 21 februari 2023 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.

Indien je de game digitaal in pre-order plaatst kan je al op 17 februari aan de slag.