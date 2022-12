Sinds augustus van dit jaar weten we dat Sky: Children of the Light ook naar PlayStation zou komen. Nu is er een releasedatum bekend.

Thatgamecompany liet afgelopen september weten dat de Playstation-versie van Sky: Children of the Light in december zou verschijnen. De ontwikkelaar voegt daad bij woord, want het spel zal op 6 december uitkomen. We weten nu ook op welke PlayStation we de game kunnen spelen, namelijk de PS4.

Er is ook een nieuwe video van Sky: Children of the Light verschenen en die geeft goed de magische sfeer van de game weer. Deze beelden check je hieronder.