The Elder Scrolls V: Skyrim kwam elf jaar geleden uit, maar tot op de dag van vandaag wordt de game nog gespeeld. Sterker nog, vorig jaar kwam er een ‘Anniversary Edition‘ uit. Als we Todd Howard mogen geloven zal diens vervolg dit ruim gaan overtreffen.

De designer, producer en director van Bethesda Game Studios laat in een interview met Lex Fridman weten dat de ontwikkelaar er alles aan wil doen om de verwachtingen van The Elder Scrolls 6 waar te maken. Howard gaat er van uit dat het nieuwste deel van de beroemde serie twee of meer decennia mee zal gaan, dus is de druk enorm.

“We’re going to make sure we do it right for everybody…people are playing games for a long time, you know Skyrim’s 11 years old – still probably our most played game, and so we don’t see it slowing down. And people will probably be playing it 10 years from now also, so you have to think…people are going to play the next Elder Scrolls game for decades, two decades, and that does change the way you think about how you architect it from the get-go.”