Als je de review van The Callisto Protocol op PlaySense gelezen hebt, dan weet je dat onze Johnny zich uitermate goed heeft vermaakt met de game. Het spel is alleen niet enorm lang, maar in februari 2023 zal er een update worden vrijgegeven die de levensduur kan rekken.

The Callisto Protocol krijgt al extra content, maar daar moet je de Season Pass voor aanschaffen. Dan krijg je onder andere nieuwe skins en verhaalcontent. Op 7 februari zal er ook een gratis update klaarstaan voor de game, die je twee nieuwe modi geeft. Je kan het spel dan gaan spelen in ‘Hardcore Mode’ en er zal een New Game+ optie beschikbaar zijn.

De planning voor alle extra content is door Striking Distance Studios op een rijtje gezet en dat ziet er als volgt uit.