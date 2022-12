The Callisto Protocol is sinds kort eindelijk onder ons, waardoor horrorfans een nieuwe nachtmerrie hebben om in te duiken. De spirituele opvolger van Dead Space wist algemeen goed te scoren bij de critici, maar perfect is de game nu ook weer niet. Digital Foundry heeft nu ook hun (technische) analyse van The Callisto Protocol online gezet en daar kwamen wel wat kritiekpunten naar boven.

De launchversie van de game werd getest op de PS5, Xbox Series X|S en pc. Het blijkt dat de PS5 er technisch gezien het beste uitkomt, alhoewel deze versie ook zijn problemen kent. Alle versies hebben last van framedrops, maar volgens Digital Foundry zijn de Xbox- en de pc-versie de grootste slachtoffers. Vooral op pc krijgt de game het dramatisch hard te verduren, waardoor de user reviews op Steam momenteel niet zo positief getint zijn. Jammer, want de game is wel de moeite waard, zoals je kan lezen in onze review. Overigens is er dit weekend wel een eerste patch uitgebracht voor de pc-versie, die enkele issues met de performance van de game heeft verholpen.

Bekijk de volledige analyse hieronder.