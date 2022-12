Begin 2021 onthulden Bethesda en MachineGames aan dat er een nieuwe Indiana Jones-game onderweg is en sindsdien hebben we (veel te) weinig vernomen van de game, naast een hele korte teaser. De uitgever – inmiddels onderdeel van Microsoft – heeft duidelijk vertrouwen in de game en daarom hebben ze een betrekkelijk grote naam aangetrokken.

Jens Andersson – bekend van onder meer games als The Darkness en Chronicles of Riddick – heeft zich namelijk bij ontwikkelaar MachineGames gevoegd als deisgn director. Andersson is al bekend met de archeoloog, want hij werd in 2009 al eerder betrokken bij de ontwikkeling van een Indy-titel door LucasArts. Helaas werd die game geannuleerd voordat hij ook maar de kans kreeg om eraan te werken.

Nu krijgt Andersson dus opnieuw de kans en ditmaal met een aantal oude vrienden die hij kent van de eerdergenoemde titels.

“Now, I get a chance to do what I originally hoped to, but this time I get to do it with some of my oldest and best friends. Joining MachineGames is like coming home – amazing people I worked with during Riddick and Darkness, but also teeming with new ones, whose talent daily blow me away.”