Sifu wist eerder dit jaar aardig hoge ogen te gooien met zijn originele artstyle en bijzondere implementatie van roguelite elementen. Een film gebaseerd op Sifu is echter niet het eerste idee dat in ons op zou komen. Toch lijkt Derek Kolstad zijn zinnen er op te hebben gezet. Naast dat Kolstad mee heeft geschreven aan John Wick is hij ook al bezig met twee andere game-verfilmingen.

Sifu voegt zich nu dus in het rijtje achter een Streets of Rage-film en een serie gebaseerd op Tom Clancy’s Splinter Cell. De ontwikkelaar achter Sifu, Sloclap, zou een deal hebben gesloten met Story Kitchen om een film te maken die geschreven wordt door Kolstad. Dit is alleen nog niet bevestigd vanuit Kolstad zelf of de betrokken bedrijven. Neem het voor nu dus met een korreltje zout.