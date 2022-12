The Witcher heeft op vlak van populariteit al geruime tijd het videogame-medium overstegen. Op Netflix krijgt de gelijknamige serie de volgende zomer al zijn derde seizoen, met een vierde reeks (en een nieuwe Geralt) reeds in de stijgijzers. Daar blijft het echter niet bij. Eind deze maand nog zullen we kunnen genieten van The Witcher: Blood Origin, een spin-off die zich zo’n 1200 jaar voor de avonturen van Geralt afspeelt.

Netflix weet als geen ander hoe ze de hypemolen draaiende moeten houden en releast daarom een officiële trailer, die fans moet enthousiasmeren en twijfelaars over de streep dient te trekken. Zeker even kijken dus.