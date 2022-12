F1 22 is al voorzien van een aantal updates, maar dat betekent niet dat daarrmee de kous af is. Er is dan ook weer een nieuwe patch beschikbaar voor de racegame van Codemasters.

De nieuwe update lost een aantal problemen op en de algehele stabiliteit van het spel is verbeterd. De grootste verandering is dat er een nieuw tijdelijk evenement wordt toegevoegd, genaamd ‘Elimination’.

Electronic Arts heeft de volledige lijst met wat de nieuwe update met zich meebrengt bekendgemaakt en deze is als volgt: