Ubisoft is niet vies van een openwereldtitel en het ziet er naar uit dat de ontwikkelaar en uitgever een gloednieuwe AAA-titel in ontwikkeling heeft in dat genre. Vacatures bij Ubisoft Leamington maken namelijk duidelijk dat men op zoek is naar onder andere een technical artist, senior level designer en senior associate producer. De game in kwestie is een “nieuw type openwereldervaring”.

Daarbij zegt Ubisoft dat kandidaten onderdeel zullen zijn van de “volgende grote IP” in de gaming industrie. Op dit moment bevindt het project zich nog in de vroege fase van productie. De tekst voor de vacature van character concept artist vermeldt tevens dat personages van deze mysterieuze game realistisch zullen zijn en dat NPC’s een belangrijk onderdeel gaan spelen in het verhaal en de lore van de titel.

Ubisoft Leamington stond eerder te boek als FreeStyleGames en was verantwoordelijk voor Guitar Hero en DJ Hero, voordat zij werden overgenomen door Ubisoft en mee hebben geholpen aan Tom Clancy’s The Division.