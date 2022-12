Warzone 2.0 lanceerde nog niet al te lang geleden en toch kijkt men alweer uit naar de volgende content voor de free-to-play shooter. Het ziet er namelijk naar uit dat Rebirth Island in 2023 weer z’n opwachting zal maken in de vernieuwde Battle Royale van Activision. De bovenstaande afbeelding is namelijk op het internet verschenen die – als we het moeten geloven – de vernieuwde versie van Rebirth Island moet voorstellen.

Naar verluidt zal de map Ground War en de DMZ-modus van Warzone 2.0 ondersteunen. Gezien Activision behoorlijk enthousiast is met het verwijderen van de afbeelding, lijkt er toch een kern van waarheid in te zitten. Reddit-gebruiker Davzone deelde overigens een screenshot van de map Al Mazrah, waar we in de verte een eiland kunnen zien. Volgens hem/haar moet dit de locatie zijn van Rebirth Island.

We nemen het voor nu natuurlijk met een korreltje zout, maar gezien de populariteit van de shooter lijkt de terugkeer van de geliefde map nog slechts een kwestie van tijd.