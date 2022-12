Volgens sommigen is het nog maar een kwestie van tijd voor buitenaardse wezens onze planeet gaan betreden. Of dat allemaal klopt, zullen we moeten afwachten. Ondertussen is Refugium Games wel met dat concept aan de haal gegaan en lanceren ze in 2023 een nieuwe game die Greyhill Incident heet.

De game is een survivalhorrortitel die zich afspeelt in de vroege jaren ‘90. Ryan Baker, bewapend met een revolver en zijn trouwe honkbalknuppel, moet zien te overleven in Greyhill, waar aliens en UFO’s op de loer liggen. Qua platforms zal Greyhill Incident onder meer voor de PlayStation 4, PlayStation 5, pc en “andere platforms” verschijnen.

Een trailer ontbreekt zeker niet en die kun je hieronder bekijken.