Dragon Age: Dreadwolf is sinds kort het alpha ontwikkelpunt bereikt, dus het duurt nog wel even voordat de game in de winkel ligt. Er is nu wel een video van de RPG verschenen en die kan je onderaan dit bericht checken.

Het gaat om een cinematische trailer, waarin kort het verhaal van Solas wordt verteld, die lang geleden bekend stond als ‘The Dread Wolf’. De video bevat geen gameplaybeelden, maar het licht wel een tipje van de sluier op over het verhaal van de game.