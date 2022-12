Nadat de titels vorige week al lekte en kort daarop officieel werden aangekondigd, is het inmiddels zover: de games zijn beschikbaar in de PlayStation Store. PlayStation Plus Essential en hoger abonnees, kunnen vanaf nu de volgende drie games downloaden.

Deze titels zijn beschikbaar tot en met 2 januari 2023. Door op de titels hierboven te klikken kun je ze downloaden naar je console of in je downloadlijst zetten, zodat je op een later tijdstip alsnog met de titels aan de slag kan. Hoewel, Divine Knockout lijkt nog geactiveerd te moeten worden, maar die zal er vanzelf bijkomen.

PlayStation Plus abonnement nodig? Klik dan hier (en hier voor België).