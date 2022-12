Volgende week rolt CD Projekt RED de langverwachte current-gen upgrade uit voor The Witcher 3: Wild Hunt. Eerder deelde de Poolse studio al een aantal details over de features van deze upgrade en werd deze nieuwe versie vergeleken met de oude variant.

Een officiële vergelijking ontbrak nog, maar ook daar is nu verandering in gekomen. Digital Foundry heeft namelijk de current-gen upgrade nader bekeken in het kantoor van CD Projekt RED en een aantal bevindingen gedeeld in de onderstaande video. Zo maken de consoles gebruik van AMD’s FidelityFX Super Resolution 2.1 om het beeld scherp te houden.

Dat, en veel meer, zie je in de video hieronder.