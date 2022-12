De games van 2023 | Dead Island 2 – Het is alweer acht jaar geleden dat Dead Island 2 werd aangekondigd. Sinds die tijd is het spel bij meerdere ontwikkelaars gedropt, maar tot een release is het nooit gekomen. Het is dan ook niet gek dat sommige gamers er vanuit gingen dat het vervolg op de zombie-game niet meer zou verschijnen. Dit jaar werd Dead Island 2 echter toch weer opnieuw onthuld en er werd zelfs aangekondigd dat het spel begin 2023 in de schappen zou liggen. Niet lang daarna werd bekendgemaakt dat er wederom langer gewacht moest worden op Dead Island 2. Het spel staat nu gepland voor 28 april. Er wordt dus nog steeds om veel geduld van gamers gevraagd, die al jaren op het vervolg hebben gewacht. Maar het einde lijkt nabij.

Dead Island 2 – Dead Island 2 speelt zich een paar maanden na het eerste deel af. Je beleeft het avontuur in Hell-A, een aangepaste versie van Los Angeles. Dit gebied is volledig afgezet, omdat er sprake is van een nog grotere uitbraak van zombies dan voorheen. Niet alleen zijn er meer levende doden op de been, er zijn ook sterkere varianten gesignaleerd. Jij kunt uit een klein aantal personages kiezen om de hoofdrol in de game te vertolken, die ieder hun eigen sterke en zwakke punten hebben. Zij hebben echter één ding gemeen: ze zijn gebeten door een zombie, maar zijn niet in één van deze gedrochten veranderd. Het enige wat zij aan de beet hebben overgehouden, is dat ze opeens beschikken over speciale krachten. Deze komen natuurlijk goed van pas in het aanstaande avontuur.

Net als in het eerste deel kom je in Dead Island 2 wederom terecht in een open wereld. Hierin zal je verschillende (zij)missies moeten volbrengen om er uiteindelijk achter te komen hoe de nieuwe zombie uitbraak heeft kunnen gebeuren. De vele levende doden in de stad maken je uiteindelijke doel een heel stuk lastiger om te volbrengen, maar gelukkig weet je hoe je met wapens om moet gaan. Er zijn verschillende slag- en stootwapens in de wereld te vinden, alsmede zwaarden en schietijzers. Dit zijn op zich al goede middelen om de hordes zombies mee te lijf te gaan, maar het kan nog beter. De eerste Dead Island stond bekend om de mogelijkheid tot het aanpassen en upgraden van je wapens en dat is nu wederom het geval. Dambuster Studios belooft dat je nu nog meer mogelijkheden hebt om de meest sterke en/of bijzondere dodelijke voorwerpen te maken, die nog bloederige aanvallen tot gevolg hebben.

Voorlopige verwachting: We hebben heel lang gewacht op Dead Island 2, maar het ziet er vooralsnog naar uit dat ons geduld wordt beloond. De game lijkt in ieder opzicht zijn voorganger te overtreffen. Er lijken alleen geen grote vernieuwingen te zijn doorgevoerd, maar dat hoeft geen negatief effect te hebben. Het eerste deel kwam namelijk in 2011 uit en Dead Island Riptide – dat niet als vervolg werd gezien – in 2013, dus de kans is groot dat deze titels niet meer fris in het geheugen zitten. Dead Island 2 voelt daardoor wellicht meer aan als een doorstart dan een vervolg. Alle video’s en de preview die wij hebben gezien, laten ons in ieder geval denken dat het een geslaagde doorstart zal worden.