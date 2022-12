Firesprite valt sinds vorig jaar onder PlayStation Studios, maar de Britse ontwikkelaar is al een stuk langer bezig met het maken van games. Het bedrijf viert namelijk al zijn tiende verjaardag en om dit te vieren hebben ze een video gemaakt waarin ze meer over henzelf vertellen. Deze video check je onderaan dit bericht.

Firesprite oogstte de meeste bekendheid met The Persistance, die tevens in VR en als Enhanced Edition te spelen was. Op het moment werkt de ontwikkelaar samen met Guerrilla Games aan Horizon: Call of the Mountain en Star Citizen: Theaters of War. Volgens geruchten hebben zij ook een horrorgame en de reboot van Twisted Metal onder hun hoede.