Street Fighter 6 is al geruime tijd in ontwikkeling, maar Capcom heeft tot op heden nog geen releasedatum bekendgemaakt. Mogelijk dat dit vannacht tijdens The Game Awards zal gebeuren, in de tussentijd lijkt de datum al gelekt te zijn via de PlayStation Store.

Volgens een update op de gamepagina van deze titel in de PlayStation Store, zal de fighter op 2 juni 2023 uitkomen. Bij de release zijn er naast een standaard ook een Deluxe en Ultimate Edition beschikbaar.

Gezien de game recent ook al van een leeftijdscategorie werd voorzien in Zuid-Korea, is de verwachting dat de aankondiging van een releasedatum om de hoek staat. Vooralsnog ziet het er dus naar uit dat we in juni volgend jaar met de game aan de slag kunnen.