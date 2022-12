EA en Koei Tecmo hebben de handen ineengeslagen voor de ontwikkeling van de game Wild Hearts. Deze titel staat gepland voor een release op 17 februari 2023, dus heel lang laat het niet meer op zich wachten.

Dit maakt ook dat The Game Awards een uitstekend moment is om een nieuwe trailer te laten zien en die is zojuist door de uitgever gedeeld. Deze trailer draait om een nieuwe vijand die in de game aanwezig zal zijn, die je straks zult moeten opsporen en bevechten.