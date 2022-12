Recent hoorden we dat Microsoft een deal gesloten heeft met Nintendo om Call of Duty tien jaar lang naar Nintendo platformen te brengen – vooropgesteld uiteraard dat de overname van Activision Blizzard effectief doorgaat. Het zal echter nog even duren voor we ook daadwerkelijk kunnen genieten van de shooterfranchise op pakweg de Nintendo Switch.

Niet alleen is Call of Duty een heel ander soort game om over te zetten dan pakweg Minecraft, het zou tevens kunnen dat het nog tot juni 2023 duurt voor Microsoft officieel de eigenaar wordt van Activision Blizzard. Reken daar nog wat ontwikkeltijd bij en je begrijpt het al: het kan best nog een hele tijd duren voor Call of Duty op de Nintendo platformen opduikt.

“You can imagine if [the deal] closed on that date, starting to do development work to make that happen would likely take a little bit of time… Once we get into the rhythm of this, our plan would be that when [a Call of Duty game] launches on PlayStation, Xbox, and PC, that it would also be available on Nintendo at the same time.”