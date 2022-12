De PlayStation 5 is backwards compatible met de PlayStation 4, alleen zorgt dat bij sommige games voor problemen. Zo waren Assassin’s Creed Chronicles: Russia en India niet speelbaar op de PlayStation 5. Dit is nu verleden tijd.

Ubisoft heeft namelijk een patch beschikbaar gesteld voor de eerder genoemde games, die ervoor zorgt dat je ze nu zonder problemen kunt spelen op de current-gen console van Sony, zo laat PlayStation Game Size weten. Dit is goed nieuws voor PlayStation Plus Extra/Premium abonnees, want deze titels werden in oktober toegevoegd, maar waren dus niet te spelen op Sony’s nieuwste console.

Dat dit is opgelost is fijn, maar er is nog een Assassin’s Creed-game die voor problemen zorgt als je die op de PlayStation 5 speelt, namelijk Assassin’s Creed: Syndicate. Vooralsnog is daar geen oplossing voor beschikbaar, maar wellicht dat Ubisoft dit binnenkort ook aanpakt met een update.