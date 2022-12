Niemand minder dan Liz Albl zal de taak op zich nemen om het verhaal van BioShock 4 te pennen. Albl voegt zich bij Cloud Chamber, de nieuwe studio van 2K en Firaxis, als narrative lead voor BioShock 4. Naast Ghost of Tsushima heeft Albl ook het verhaal van Far Cry 5 geschreven en meegeschreven aan diverse Assassin’s Creed titels, alsook Watch Dogs Legion.

Albl maakte dit bekend op Twitter. Met het bijschrift ‘The dream is real’ wordt in ieder geval duidelijk dat iemand met liefde voor de materie nu op het script zit. Gezien het verhaal dus nog zal moeten worden uitgewerkt, zullen we nog even geduld moeten hebben alvorens we wat van BioShock 4 te zien krijgen. Hopelijk krijgen we in 2023 meer nieuws te horen.