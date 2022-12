Review | Roccat Vulcan II Max – Roccat is vooral excentriek te noemen als het gaat om hun ontwerpen. De vele producten die wij inmiddels hebben mogen reviewen, maken vooral op een vrij opvallende manier gebruik van LED-verlichting. Of het nu om een game muis of headset gaat, bijzonder en kleurrijk is het allemaal op zijn minst. Nu hebben wij de mogelijkheid gekregen om het nieuwe Vulcan toetsenbord onder de loep te nemen. De Vulcan II Max (de Mini is een TKL-versie) welteverstaan en deze maakt royaal gebruik van LED-verlichting, waar je nog eens versteld van kunt staan… of juist een zonnebril voor moet opzetten.

Zeer en zeer opvallend

Wat de eerste lijn Vulcan toetsenborden zo bijzonder maakte, waren de toetsen. Per toets had je een verlichte basis met erbovenop de keycap, wat voor een unieke en vooral mooie presentatie zorgde. Met de nieuwe Vulcan (463mm x 236mm x 33,5 mm) is dat principe behouden gebleven met een extra toevoeging. In de kern van het oplichtende deel van een toets, zit een tweede LED verwerkt, waardoor je een dubbel effect krijgt. Heel bijzonder om te zien, hoewel het nu neigt naar een extravagante kerstboom. De bijgeleverde polssteun is wat dat betreft de kers op de taart. Deze is namelijk simpelweg niet om aan te zien.

Een wit doorzichtig stuk plastic is een betere omschrijving en het heeft niks weg van een echte polssteun, omdat het zo plat is. Deze schuif je in de onderste zijde van het toetsenbord, dat erna in z’n geheel wordt verlicht. Het is extreem en niet per se mooi. We staan er zelfs een beetje van te kijken dat Roccat dit verwezenlijkt heeft, want het is erg heftig als het eenmaal de regenboog kleuren op je bureau laat schijnen. Wat hier vooral speelt is dat de polssteun totaal niet in lijn ligt met het design van het toetsenbord, want het steekt extreem tegen elkaar af. Aan de ene kant is het toetsenbord zelf erg imposant om te zien door de bijzonder toetsen, maar de polssteun maakt het aan de andere kant tot een incoherent geheel. Oftewel, het had beter op elkaar aan mogen sluiten qua design.

De technische specificaties

In de Vulcan II Max zitten Titan II Linear Optische Red toetsen. Oftewel, niet de minste soort toetsen die vooral voor competitieve doeleinden prima van nut kunnen zijn. De totale travel distance is 3,6 mm, met een actuatiepunt van 1.4 mm. De drukkracht is 45 gram, wat in de praktijk betekent dat typen erg snel kan gaan, maar we wel flink de vingers in het toetsenbord steken qua gevoel. Zeker bij de wat grotere toetsen (shift, control, etc.) lijkt het alsof de helling van de toetsen een beetje onnatuurlijk is. De ene toets is concave, terwijl de andere weer convexed is (de onderste rij toetsen); het voelt allemaal een beetje apart aan en vergt wat gewenning.

De overige specificaties hebben meer met de softwarematige kant te maken. Zo heeft het toetsenbord een polling rate van 1000Hz. Daarnaast kun je maar liefst 5 profielen opslaan en ertussen switchen wanneer je wilt, hoewel je alles van te voren dient in te stellen via de Roccat Swarm software. Van deze software zijn we bovendien niet de grootste fan, omdat het vrij traag kan werken en een warrige UI heeft. Toch heb je de mogelijkheid vrijwel alles in te stellen, wat een goede zaak is. Alleen zijn we teleurgesteld in de wat stroeve en beperkte manier aangaande het instellen van de LED-kleuren. De AIMO optie (kleurenshow van Roccat) is natuurlijk iets waar een gemiddelde gebruiker zijn vingers bij zal aflikken, maar voor de rest is er niet echt veel dat aan te passen valt op dit vlak. De overige aanpassingsmogelijkheden voor de LED-verlichting zijn namelijk vrij standaard te noemen en niet heel bijzonder.

Vrij discutabele kwaliteit

Met het gebruik van een Roccat toetsenbord heb je de mogelijkheid veel van de opties te gebruiken via de SMART KEY functie, die je toelaat meerdere functies onder een knop te gebruiken. Dat zit allemaal wel snor op dit model en het werkt ook erg goed. Het zijn echter de hardware aspecten van de Vulcan II Max die een beetje tekortschieten. Het toetsenbord dien je met een dubbele USB-A kabel aan te sluiten op pc voor optimale functionaliteit, hoewel er niet nog een extra USB-A poort op het toetsenbord zelf te vinden is om eventueel extra componenten op aan te sluiten. Wanneer sommige shortcut knoppen (zoals direct de Swarm software openen) ook nog eens niet altijd responsief werken, vragen wij ons af of het prijskaartje van € 229,99 wel gerechtvaardigd is.

Daarbij horen wij ook gepiep en gekraak bij het typen en het verdere gebruik van het toetsenbord. Ondanks het stevige aluminium frame dat het toetsenbord heeft, krijgen we niet het idee iets te gebruiken dat van premium kwaliteit is. Het lijkt eerder dat we een kruiwagen om handen hebben die wel wat olie kan gebruiken. Het zijn van die kleine dingen die niet mogen als je er zo’n smak geld voor neer moet tellen. Zeker als we enkele andere toetsenborden vergelijken met de Vulcan II, dan zijn er simpelweg alternatieven die de software en hardware kwaliteit net even wat beter op orde hebben.