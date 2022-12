Liefhebbers van het DC-universum hebben recent Gotham Knights kunnen spelen en de volgende titel waar ze naar uit kunnen kijken is Suicide Squad: Kill the Justice League. Het is alweer even geleden dat we wat van de game hebben gezien en nu is er een nieuwe trailer verschenen.

Deze werd getoond tijdens The Game Awards en toont de verschillende personages, bij wie bepaalde onhandigheden tot grappige situaties leiden. Ook Batman komt even kort voorbij en dat maakt deze CGI-trailer zeker de moeite waard om te checken.

De game verschijnt op 26 mei 2023 voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc.