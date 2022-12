Na verschillende teasers en wat geruchten, heeft Hideo Kojima tijdens The Game Awards Death Stranding 2 officieel aangekondigd. In de game speelt Léa Seydoux in ieder geval weer een rol, want zij is de hoofdpersoon in de cinematische trailer die je hieronder kunt bekijken.

Daarnaast komen ook Norman Reedus en Troy Baker in de game terug, vanzelfsprekend in hun rollen die ze ook vertolkten in het vorige deel. Verder maken Elle Fanning en Shioli Kutsuna deel uit van de cast.

Overigens is het nog even afwachten hoe de game officieel heet, want in de trailer en op het shirt van Kojima staat/stond ‘DS2’. Het mag duidelijk zijn waar dat voor staat uiteraard.