Jaren geleden verscheen Lords of the Fallen, een game die Dark Souls enigszins nadeed in een eigen setting met eigen vijanden en lore. Kort na de release werd een vervolg aangekondigd, maar die is nog altijd niet verschenen.

Eerder dit jaar werd duidelijk dat de ontwikkeling van de opvolger nu echt serieus opgepakt is en dat de game volop in ontwikkeling is. Tijdens The Game Awards is er weer een nieuwe trailer getoond en die kan je hieronder bekijken.

The Lords of the Fallen verschijnt in 2023.