Uitgever 505 Games en ontwikkelaar InGame Studios hebben tijdens The Game Awards de game Crime Boss: Rockay City aangekondigd voor de pc en Xbox Series X|S. De eerste trailer zet gelijk de toon en laat ook zien dat de cast uit een indrukkende line-up aan acteurs bestaat.

Zo spelen Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Danny Glover, Michael Rooker, Vanillla Ice en zelfs Chuck Norris een rol in de game. Bekijk de trailer van de game hieronder en geniet van de sfeer. De game speelt zich af in de jaren ’90 in Rockay City, te Florida.

Crime Boss: Rockay City verschijnt op 28 maart 2023.