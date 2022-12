Electronic Arts is bekend van zijn grote franchises, maar de uitgever geeft onder zijn EA Originals label ook totaal nieuwe games van indie-ontwikkelaars uit. In dit segment is een nieuwe titel op komst: Immortals of Aveum.

De nieuwste game onder het EA Originals label wordt omschreven als een ‘first-person magic shooter’. Het gaat hier om een singleplayer avontuur, dat de eerste game is van Ascendant Studios. Aan het hoofd staat Bret Robbins, die creative director was voor Dead Space en drie Call of Duty-titels.

Immortals of Aveum wordt gemaakt met Unreal Engine 5 en zal verschijnen voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc. De planning is dat het spel in 2023 zal uitkomen. De eerste teaser trailer kan je hieronder bekijken.