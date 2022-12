De games van 2023 | Forspoken – Wat enkele jaren terug aangekondigd werd als ‘Project Athia’, bleek uiteindelijk om Forspoken te gaan, een gloednieuw IP van Square Enix. Speciaal voor de gelegenheid werd zelfs een nieuwe ontwikkelaar het leven ingeroepen: ‘Luminous Productions’, een verwijzing naar de Luminous Engine die het team gebruikt. Alhoewel de eerste beelden die we van Forspoken te zien kregen een enorme ‘Final Fantasy’ sfeer uitstraalden (sommige leden van het team werkten ook eerder aan Final Fantasy XV), doet Forspoken toch wel zijn eigen ding en heeft het zijn eigen identiteit. Na tweemaal uitgesteld te zijn geweest, kunnen we aan het begin van 2023 eindelijk met deze titel aan de slag!

Forspoken – Frey Holland heeft haar dagje niet wanneer ze plots vanuit het bruisende New York City wordt getransporteerd naar Athia, een voor haar onbekende fantasiewereld. Wanneer haar terugweg naar NYC wordt afgesloten slaat ze even in paniek – hoe zou je zelf zijn? -, maar gelukkig vindt ze al snel hulp: aan haar pols hangt namelijk een sprekende magische armband die zichzelf ‘Cuff’ noemt. Cuff begeleidt haar op haar avontuur én geeft haar terloops ook even magische krachten waarmee ze kan overleven in Athia. Die heeft ze nodig, want het land gaat gebukt onder duistere krachten. Frey transformeert in de kortste tijd van een typische tiener in een badass parkour tovenaar die door de open wereld van Athia reist om de bevolking te bevrijden van het kwaad.

Parkour en magie zijn dan ook de twee grootste pijlers van de gameplay in Forspoken. In totaal zullen we met meer dan 100 unieke spreuken aan de slag kunnen gaan én die kunnen ook nog eens aan elkaar geschakeld worden voor flitsende combo’s. Het rondreizen in de open wereld heeft ook een magisch kantje: Frey gebruikt namelijk magie om met de gratie van een gazelle en de parkour skills van een assassin het land te doorkruisen. Een unieke combinatie die wel eens vonken en vuurwerk kan geven! In de wereld zijn er ook heel wat (typische) zijactiviteiten te ontdekken: dungeons, uitdagingen, verstopte collectables en meer.

Voorlopige verwachting: De geboorte van een nieuwe IP is sowieso al een reden tot vreugde en wat we al zagen van Forspoken geeft ons goede hoop dat dit een heel leuke titel kan worden. Ja, enkele dialogen klinken dan wat geforceerd ‘cool’ en het is in principe de zoveelste openwereldgame, maar toch maakt de fantasierijke wereld en de magische combat ons enthousiast voor de release van deze game. En geef toe: de magische parkour moves zien er geweldig uit! Lang zullen we niet meer moeten wachten vooraleer we in de schoenen van Frey kunnen stappen, want Forspoken verschijnt al op 24 januari voor zowel de pc als PS5.