De games van 2023 | Final Fantasy XVI – Ah, Final Fantasy: hét paradepaardje van Square Enix. Een franchise die inmiddels al sinds 1987 de ronde doet en in de voorbije decennia hopen en hopen games, spin-offs en meer op de markt bracht. Ondanks het feit dat de franchise miljoenen spelers wist aan te trekken in de loop van zijn bestaan, kwam de ‘koning’ van de JRPG’s de laatste jaren dan toch in woelige wateren terecht. Niet elke (recente) game wist de verwachtingen waar te maken en zelfs producer Naoki Yoshida gaf toe dat de franchise ‘moeite ondervindt’. Het is dan ook logisch dat er op de schouders Final Fantasy XVI, de eerste mainline game sinds Final Fantasy XV in 2016, een heuse last rust. Zal de serie zijn roem van weleer terugvinden?

Final Fantasy XVI – Net zoals alle vorige hoofddelen in de Final Fantasy franchise, is ook deeltje XVI een standalone verhaal. Perfect dus voor nieuwkomers, maar uiteraard zijn er heel wat elementen die Final Fantasy fanaten wel zullen herkennen. Ditmaal gaan we naar Valisthea, een land dat baadt in het licht van de ‘Mothercrystals’, waardoor de bevolking toegang krijgt tot aether – het blijft tenslotte een Final Fantasy game. Dit kostbare goedje is echter afgenomen in de voorbije jaren door de komst van de ‘Blight’, waardoor de vrede tussen de verschillende facties van het land plots erg fragiel wordt. Centraal in het opdoemende conflict staan de zogenaamde ‘Dominants’, individuen die de mogelijkheid hebben om ‘Eikons’ op te roepen: dit zijn gigantische monsters die enorme schade kunnen aanrichten en militair van hoog belang zijn.

Je volgt het leven van Clive Rosfeld, de oudste zoon van de aartshertog van Rosaria, een gebied in Valisthea. Als adellijke eerstgeborene heeft hij de belangrijke taak gekregen om zijn jongere broertje, Joshua, te beschermen. Joshua is een Dominant en dus zijn hij en zijn Eikon enorm belangrijk. Er staat je een volwassen fantasy avontuur te wachten, dat meer in lijn ligt met de roots van de franchise. Geen technologisch gebrabbel, maar een politiek middeleeuws drama vol spektakel en fantasie dus. Ook wordt het geen volledige openwereldgame, maar een meer lineaire ervaring die je over een grote wereld zal brengen. Bovendien zal je dit keer geen DLC moeten kopen of een film moeten kijken om de volledige ervaring te krijgen… *kuch Final Fantasy XV.

Voorlopige verwachting: Alhoewel de Final Fantasy franchise de laatste tijd wel wat ups en downs heeft gekend, willen we toch positief vooruitkijken naar de komst van Final Fantasy XVI. Na Final Fantasy XV hebben we lang moeten wachten op de komst van een nieuwe mainline game in de reeks en die lange pauze is hopelijk goed gebruikt om ons van een fantastische ervaring te verzekeren. Ook het feit dat Naoki Yoshida (de man die Final Fantasy XIV uit het slop hielp) mede aan het roer staat van deze titel, geeft ons hoop. Final Fantasy XVI verschijnt op 22 juni voor de PS5.