Binnenkort mogen we een update voor GTA Online verwachten die wat quality of life verbeteringen zal toepassen, samen met de integratie van ray tracing op de current-gen consoles. Daarnaast staat de Drug Wars update op de planning voor aanstaande dinsdag, maar in de tussentijd heeft er ook nog een reguliere update plaatsgevonden.

Dit betekent dat er weer bij verschillende activiteiten meer RP en GTA$ te verdienen zijn dan gebruikelijk. Ook zijn er verschillende kortingen beschikbaar en er zijn wat gratis goodies te scoren. We hebben alle details hieronder voor je op een rijtje gezet.

Dubbel GTA$ en RP bij Operation Paper Trail, Gunrunning Sell Missions, Collection Time, Exporteren van gemengde goederen, Ammu-Nation Contract Missions, Resurrection en Bunker Sell Missions

50% bonus GTA$ en RP bij Payphone Hits

Dubbel GTA$, RP en Goods bij Business Battles

Gratis Black Broker Flat Cap en Black Beat Off Earphones voor het voltooien van een Business Battle deze week

Op PlayStation 5 en Xbox Series X|S:

HSW Premium Test Ride: Declasse Vigero ZX

De HSW Time Trial van deze week vindt plaats tussen Terminal en Chiliad Mountain State Wilderness

Deze week in Simeon’s Premium Deluxe Motorsport Showroom: de Declasse Draugur, Dewbauchee Champion, Pfister Astron, Lampadati Cinquemila en Pegassi Ignus

Op display in de Luxury Autos Showroom: de Declasse Vigero ZX en Lampadati Corsita

Lucky Wheel Hoofdprijs: Dinka Postlude

LS Car Meet Prize Ride: ontvang een gratis Truffade Z-Type voor het 3 dagen op rij winnen van 3 LS Car Meet Races

Qua kortingen kun je momenteel profiteren van voordeel op de Agency Properties. Daarop geldt een korting van 40% en dat geldt ook voor de bijbehorende Armory en Vehicle Workshop Upgrades. Ammo is momenteel met 50% korting verkrijgbaar en op de Precision Rifle en Service Carbine is een korting van 30% van kracht.

Tot slot nog wat voertuigen die in de aanbieding zijn, zie het overzicht hieronder:

Übermacht Rhinehart – 30% korting

Dewbauchee Champion – 30% korting

Pfister Astron – 30% korting

Pegassi Ignus – 30% korting

Lampadati Cinquemila – 30% korting

Declasse Draugur – 30% korting

Invetero Coquette D10 – 30% korting

Buckingham Conada – 20% korting

Declasse Vigero ZX – 20% korting

Lampadati Corsita – 30% korting

GTA Online-spelers die hun Rockstar Games Social Club-account verbinden met Prime Gaming ontvangen GTA$125K. Alle bonus GTA$ wordt binnen 72 uur op je Maze-bankrekening gestort.