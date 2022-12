De games van 2023 | Assassin’s Creed: Mirage – De Assassin’s Creed franchise draait nu al vele jaren mee en het vormt een belangrijke pijler in het aanbod van Ubisoft. Heel vreemd is het dus niet dat er periodiek een nieuw deel wordt uitgebracht. Nadat Assassin’s Creed: Valhalla heeft mogen genieten van een lange levensduur en goed onderhoud, kondigde Ubisoft eerder dit jaar de toekomstplannen voor de franchise aan. Het resultaat? Een nieuw avontuur in het Assassin’s Creed universum en deze game gaat onder de naam Assassin’s Creed: Mirage door het leven. Ubisoft lijkt het net even anders aan te pakken met Mirage, omdat ze terug naar de roots gaan. Daarom is het absoluut interessant om wat dieper op de game in te gaan.

Assassin’s Creed: Mirage – In Mirage staan we in de schoenen van Basim. Geen onbekende naam voor Valhalla spelers, want hij verschijnt daarin ten tonele en introduceert Eivor tot de Hidden Blade en andere assassin technieken. Oorspronkelijk was dit ook bedoeld als een uitbreiding voor Valhalla, maar dat plan is dus gewijzigd. In Assassin’s Creed: Mirage verruilen we het Viking landschap voor het Midden-Oosten en zien we hoe Basim tot een volwaardige Master Assassin uitgroeit. Hij groeit op als een sluwe straatdief op zoek naar antwoorden en een vorm van gerechtigheid, voordat hij in contact komt met de mysterieuze organisatie ‘The Hidden Ones’. Het is de origin story van Basim en dat kan zeker interessant zijn, omdat we nog relatief weinig over dit personage weten.

In de meest recente Assassin’s Creed-games kan je meerdere gebieden of steden bezoeken. In Mirage zal dat niet het geval zijn en ligt de focus op één stad: Bagdad. We gaan met Basim aan de slag in de periode waarin de bekende stad floreerde en veel macht had. Het avontuur wordt volgens Ubisoft korter dan gebruikelijk en kost daarom ook minder. Dat kan goed uitpakken. Een korter avontuur dat vol unieke missies en personages zit in een bruisende stad klinkt namelijk aantrekkelijker dan aan de lopende band soortgelijke missies spelen zoals we dat in de laatste delen hebben gezien. Daarnaast pakt Ubisoft de beste elementen uit voorgaande games om Assassin’s Creed: Mirage een net wat andere identiteit te geven, waarbij men ook terugkeert naar de stealth roots en dat hebben we gemist.

Voorlopige verwachting: Met Assassin’s Creed: Mirage lijkt Ubisoft zich te richten op een vernieuwde visie voor de franchise en dat klinkt meer dan goed. Wat verfrissing in de vorm van een korter, maar uniek avontuur klinkt veelbelovend. Aangezien we weinig weten over Basim, is het een prima personage om als hoofdpersoon neer te zetten in de game. We krijgen te zien hoe hij opgroeit tot de assassin die we hebben gezien in Valhalla. Gooi daar een bruisende en levendige stad als Bagdad tegenaan, het mysterie van The Hidden Ones en je hebt direct een lekkere formule voor een spannend avontuur. De game zal ergens richting de helft van 2023 uitkomen.