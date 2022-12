Dat de releasedatum van Forspoken steeds dichterbij komt, hebben we intussen wel gemerkt. Square Enix liet de laatste tijd heel wat video’s op ons los die verschillende aspecten van de game uitlichtten. Bovendien kunnen we sinds kort ook aan de slag met een demo als je de game even wilt uitproberen. Daar doet de studio nu nog een schepje bovenop middels een nieuwe video met maar liefst 11 minuten aan nieuwe beelden.

Heel wat aspecten komen aan bod: we zien Frey in interactie treden met de bevolking van Athia, maar niet alles is even vredig. Frey moet het opnemen tegen heel wat sterke vijanden, waaronder de slechte Tanta’s.

Je kan de volledige video hieronder bekijken, maar als je volledig blind het verhaal wilt instappen, dan willen we je waarschuwen dat er enkele lichte spoilers in de video voorkomen. Forspoken verschijnt op 24 januari 2023.