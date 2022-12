Dat Elden Ring een fantastische game is, is inmiddels wel duidelijk. De nieuwste actie-RPG van FromSoftware won dan ook onlangs de prijs van ‘Game of the Year‘ op The Game Awards van 2022. Intussen vragen fans zich al even af of er eventueel DLC zou komen voor Elden Ring, maar tot dusver is dit nog steeds niet bevestigd (ondanks geruchten). Regisseur Hidetaka Miyazaki wakkert nu zelf die geruchten aan.

Tijdens zijn overwinningsspeech had hij namelijk best wel wat interessante (maar vage) info te delen:

‘Wat betreft Elden Ring: we hebben nog verschillende dingen die we willen doen, dus deze prijs ontvangen moedigt ons sterk aan!’

Wat die ‘dingen’ dan mogen zijn en wanneer we het mogen verwachten… dat weten we uiteraard nog niet. We zullen dus nog wat langer geduld moeten uitoefenen. FromSoftware werkt momenteel overigens ook aan een ander project: Armored Core VI: Fires of Rubicon.