Jammer genoeg kregen we geen updates over Mortal Kombat 12 te horen tijdens de voorbije Game Awards show, maar dit wil niet zeggen dat we lang zullen moeten wachten op updates. Ed Boon van NetherRealm Studios ging namelijk even helemaal los op Twitter met wat interessante info. Het lijkt erop dat we binnenkort (waarschijnlijk binnen de zes maanden) de aankondiging van hun volgende project zullen krijgen, wat waarschijnlijk Mortal Kombat 12 is. In een andere tweet wordt dan gevraagd naar een release window, waar hij overduidelijk hint naar 2023.

Likely. — Ed Boon (@noobde) December 11, 2022

I really shouldn’t 23-answer that. — Ed Boon (@noobde) December 11, 2022

Even afwachten tot we meer officieel en minder cryptisch nieuws krijgen dus. Wordt vervolgd…